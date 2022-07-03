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Двое петербуржцев пострадали от сорвавшегося колеса троллейбуса

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© Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

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В Кировском районе Петербурга двое прохожих были госпитализированы после того, как в них “прилетело” колесо, которое сорвало на ходу у троллейбуса. Полиция проводит проверку.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, днем 2 июля, возле станции метро “Автово” от троллейбуса оторвалось колесо и покатилась в сторону прохожих. В итоге были травмированы местные жители, женщина и мужчина 37 лет.

Пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней тяжести. По факту происшествия полицией проводится проверка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 25 июня в Невском районе города, трамвай сбил меструю жительницу. Трамвай двигался по улице Дыбенко. Машинист не заметил идущую по рельсам девушку и совершил на нее наезд. Подоспевшие на местро происшествия медики окалади пострадавшей первую помощь и оценили ее состояние, как удовлетворительное. 

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