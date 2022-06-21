Почти 30 тысяч первокурсников поступят в петербургские вузы

В Петербурге наступает пора абитуриентов. Городские вузы готовятся принимать почти тридцать тысяч первокурсников по программам бакалавриата и специалитета. В этом году показатель поступающих выше на 600 человек по сравнению с прошлым.

Председатель комитета по науке и высшей школе Андрей Максимум отметил, что на данный момент будущие студенты могут выбрать один из четырех вариантов подачи документов: направить Почтой России, прислать электронную заявку на сайте вуза, воспользоваться суперсервисом «Поступай онлайн» или же присутствовать лично, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Абитуриентам также всегда на помощь готов прийти чат-бот, который рассказывает актуальную информацию о петербургских вузах. У него можно узнать минимальный и проходной балл ЕГЭ для прохождения на платные или бюджетные места, а также он объяснит, какие дополнительные испытания необходимо сдать при учебном заведении для поступления.

Конкурсные списки будут опубликованы 27 июля. Зачисление абитуриентов льготников и целевиков будет осуществляться с 28 по 30 июля. А в начале августа – с 3 по 9 число – состоится основной этап зачисления поступающих по основному конкурсу. Именно в этот период завершится прием заявлений и оригиналов документов. Также будет издан приказ, согласно которому будут приняты в вуз вчерашние школьники.