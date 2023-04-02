В Петербурге коронавирусом за сутки заболели менее 1 100 человек

В Санкт-Петербурге продолжается борьба в коронавирусной инфекцией. Сотрудники медицинских учреждений продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения. За последние 24 часа в городе зафиксировано свыше тысячи случаев.

В Культурной столице по состоянию на воскресенье, 2 апреля, зафиксировано 1 022 случая заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализация потребовалась 70 петербуржцам. Такие данные передает общественный штаб по борьбе с инфекцией.

Справиться с болезнью за последние сутки смогли 1 002 пациента. Однако шесть петербуржцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию и ее последствия. По уровню суточной заболеваемости и смертности Петербург занял второе место среди всех регионов России.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в субботу, 1 апреля, стало известно, что за последние сутки в Петербурге выявили 1 067 новых случаев заражения COVID-19.