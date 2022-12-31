В Петербурге в преддверии Нового года был зафиксирован минимальный уровень заболевания коронавирусом в декабре

В мире на протяжении трех лет продолжается борьба с коронавирусом и его последствиями. В Петербурге медики также продолжают помогать пациентам. Всего за последние сутки в городе было зарегистрировано 708 положительных ПЦР-тестов.

В Северной столице по состоянию на субботу, 31 декабря, госпитализация потребовалась 102 петербуржцам. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Вылечиться от коронавируса смогли 1 225 местных жителя, однако с болезнью и ее последствиями не смогли справиться 15 пациентов.

Отметим, что по показателю суточной смертности от коронавируса Санкт-Петербург занимает первое место среди всех городов России

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией пошла на спад. За последние 24 петербургские медики зафиксировали 851 случай заражения болезнью.