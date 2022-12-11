В Петербурге суточная заболеваемость коронавирусом идет на спад

Петербургские врачи уже на протяжении почти трех лет борются с коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа по состоянию на 11 декабря в Северной столице зафиксировано 907 случаев заболевания. Суточная заболеваемость идет на спад.

В Северной столице за последние сутки госпитализация потребовалась 109 пациентам. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Днем ранее в городе на Неве медики зафиксировали 949 случаев заражения.

Побороть инфекцию смогли 602 местных жителя. От коронавируса за последние сутки в Петербурге скончались 15 петербуржцев.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в субботу, 10 декабря, в Северной столице зафиксировано 949 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Побороть болезнь смогли 565 человек. за прошедшие сутки госпитализировано 199 человек. Восемь пациентов скончались от коронавируса.