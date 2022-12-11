  • 11 Декабрь 2022
USD 10.12.2022 62.3813 +-0.1909
USD ММВБ 00:05 62.3481  
EUR 10.12.2022 65.8407 +0.1645
EUR ММВБ 00:05 65.4619  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге суточная заболеваемость коронавирусом идет на спад

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Петербургские врачи уже на протяжении почти трех лет борются с коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа по состоянию на 11 декабря в Северной столице зафиксировано 907 случаев заболевания. Суточная заболеваемость идет на спад.

В Северной столице за последние сутки госпитализация потребовалась 109 пациентам. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Днем ранее в городе на Неве медики зафиксировали 949 случаев заражения.

Побороть инфекцию смогли 602 местных жителя. От коронавируса за последние сутки в Петербурге скончались 15 петербуржцев.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в субботу, 10 декабря, в Северной столице зафиксировано 949 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Побороть болезнь смогли 565 человек. за прошедшие сутки госпитализировано 199 человек. Восемь пациентов скончались от коронавируса.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Коронавирус

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram