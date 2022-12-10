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В Петербурге коронавирусом за сутки заразились 949 человек

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© Фото: Baltphoto

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Почти три года человечество борется с коронавирусной инфекцией. По всему миру ежедневно фиксируются новые случаи заражения. В Петербурге в последнее время также зафиксирован рост суточной заболеваемости.

В субботу, 10 декабря, в Северной столице зафиксировано 949 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Побороть болезнь смогли 565 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За прошедшие сутки госпитализировано 199 человек. Восемь пациентов скончались от коронавируса.

Отметим, что днем ранее в Петербурге было зафиксировано 863 случая заражения коронавирусом. Всего в Петербурге помощь зараженным оказывают девять больниц. Там развернуто 2 375 коек, 2 084 из которых уже заняты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что 5 декабря, в городе за сутки выявлено 807 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне число заразившихся составило 812 зараженных. За последние сутки было госпитализировано 105 человек. Выздоровело 630 человек.

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