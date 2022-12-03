В Петербурге за сутки зафиксировано почти 800 случаев заражения коронавирусом

В Петербурге наблюдается рост суточной заболеваемости коронавирусом. Всего по стране зафиксировано 6 669 случаев заражения, в Северной столице – 798 случаев.

В субботу, 3 декабря, в городе на Неве за последние сутки выявлено 798 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В госпиталь направилось 161 человек. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Полностью вылечиться от болезни удалось 453 людям. Из-за коронавируса умерли 17 человек. Всего выявлено 1,8 млн случаев. Побороть болезнь смогли 1,759 млн человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый день по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения.