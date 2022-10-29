Коронавирусом за сутки заболело 476 петербуржцев

В Петербурге зафиксирован небольшой рост числа суточной заболеваемости коронавирусом. По состоянию на субботу, 29 октября, зафиксировано 476 случаев заражения инфекцией. В четверг, 27 октября, этот показатель составлял 468 случаев.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки 101 жителю потребовалась госпитализация после подтверждения коронавирусной инфекции.

Отметим, что суточная заболеваемость ковидом на протяжении пяти дней остается на отметке ниже 500 случаев. Кроме того, за прошедшие 24 часа оправиться от болезни смогли 782 жителя Северной столицы. Однако 11 человек так и не смогли побороть инфекцию.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что на четверг 27 октября, в Северной столице за сутки выявлено 468 новый случай заражения COVID-19.