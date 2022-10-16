За сутки коронавирусом в Петербурге заболели 726 жителей

В Петербурге продолжается спад суточной заболеваемости коронавирусом. По состоянию на воскресенье, 16 октября, зафиксировано 726 случаев заражения инфекцией.

Как следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, по состоянию на 16 октября из-за коронавируса госпитализация потребовалась 90 петербуржцам. Не справились с болезнью 18 человек.

Также за минувшие сутки от коронавируса смогли излечиться 375 пациентов.

Напомним, что в Петербурге постоянно происходит снижение количества заболевших коронавирусной инфекцией в сутки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что на субботу 15 октября, в Петербурге за сутки было выявлено 911 новых случаев заражения. Накануне чисто заразившихся было больше — 963 зараженных. За последние 24 часа было госпитализировано 105 горожан, а выздоровело 1 600 человек.