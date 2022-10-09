За сутки в Петербурге коронавирусом заразилось 1305 человек

В Петербурга за последние сутки по состоянию на воскресенье, 9 октября, было зафиксировано 1305 новых случаев заражения коронавирусом. Показатель постепенно падает, на момент 8 октября этот показатель составлял 1318 зарегистрированных случаев.

За последние 24 часа побороть болезнь смогли 1098 пациентов. Однако Петербург все-таки занял первое место по показателю суточной заболеваемости, обогнав Москву. В столице России за последние сутки зафиксировали 1266 новых случаев. Об этом сообщается в данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

В Северной столице за последние 24 часа госпитализация потребовалась 119 пациента. От инфекции скончались 18 человек.

Однако положительная тенденция заключается в том, что показатель суточной заболеваемости постепенно снижается.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге зафиксировано снижение суточной заболеваемости коронавирусом. За последние сутки, по состоянию на 8 октября выявлено 1318 новых случаев.