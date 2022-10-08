В Петербурге снижается суточная заболеваемость коронавирусом

В Петербурге зафиксировано снижение суточной заболеваемости коронавирусом. За последние сутки, по состоянию на 8 октября выявлено 1318 новых случаев. В пятницу, 7 октября, этот показатель составил 1443 случая.

В Северной столице в субботу, 8 октября, количество случаев заражения коронавирусом снизилось на 125 по сравнению с 7 октября. Всего за сутки было выявлено 1318 случаев заражения. Днем ранее этот показатель составил 1443. Об этом свидетельствует статистика оперативного штаба.

Отметим, что за последние сутки в регионе медики госпитализировали 159 человек, больных коронавирусной инфекцией. Также за сутки от болезни выздоровели 2572 человека, 22 пациента скончались.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых заболевших в Петербурге за сутки. В последние время в России наблюдается спад заболеваемости.