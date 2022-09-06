  • 6 Сентябрь 2022
USD 07.09.2022 60.8544 +-0.0489
USD ММВБ  
EUR 07.09.2022 60.4929 +0.3521
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Россиян предупредили о возможном росте смертельных случаев при коронавирусе

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

В России наблюдается стремительный рост суточной заболеваемости COVID-19. Главный научный сотрудник, доктор биологических наук Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков, что это может привести к увеличению количества смертельных случаев. 

Как сообщает телеканал 360, Чумаков считает, что на рост количества смертельных случаев могут повлиять и резкие изменения погодных условий. Он отметил, что свой вклад в статистику внесла и осень. 

Вирусолог предупреждает о том, что резкие изменения погоды ослабляют здоровье человека, что может привести к серьезным проблемам. Возможен и летальный исход. 

Чумаков отметил, что ученые не наблюдают изменений числа штаммов коронавируса. Он предполагает, что речь может идти не об увеличении летальных случаев от ковида, а от различных перенесенных инфекций. 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Коронавирус

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проводит инспекцию состояния энергетических объектов Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями
    31.08.22
    АО «ЛОЭСК» – 18 лет
    30.08.22
    Концерт, розыгрыш подарков, скидки 30% и большая детская зона – это все на празднике «Галамарта»!
    26.08.22
    Для лучшей скорости интернета в дачный сезон МегаФон обновил более 500 объектов инфраструктуры в Ленобласти

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram