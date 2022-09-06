Россиян предупредили о возможном росте смертельных случаев при коронавирусе

В России наблюдается стремительный рост суточной заболеваемости COVID-19. Главный научный сотрудник, доктор биологических наук Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков, что это может привести к увеличению количества смертельных случаев.

Как сообщает телеканал 360, Чумаков считает, что на рост количества смертельных случаев могут повлиять и резкие изменения погодных условий. Он отметил, что свой вклад в статистику внесла и осень.

Вирусолог предупреждает о том, что резкие изменения погоды ослабляют здоровье человека, что может привести к серьезным проблемам. Возможен и летальный исход.

Чумаков отметил, что ученые не наблюдают изменений числа штаммов коронавируса. Он предполагает, что речь может идти не об увеличении летальных случаев от ковида, а от различных перенесенных инфекций.