Ссора собутыльников на Малой Балканской закончилась поножовщиной

Во Фрунзенском районе Петербурга молодой человек ударил своего друга ножом в результате ссоры. Полицейским удалось задержать его по “горячим следам”.

Как стало известно Санкт-Петербургу.ру, в пятницу, 2 августа, в одной из квартир дома 58 улицы Малая Балканская двое друзей распивали спиртные напитки. Однако неожиданно между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Молодой человек начал избивать своего товарища и даже ударил ножом в грудную клетку.

Потерпевшего увезли в больницу, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, проникающую колото-резаную рану грудной клетки, а также закрытый перелом костей лицевого скелета.

Сотрудникам полиции удалось оперативно задержать преступника. Стало известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что петербуржец получил условный срок за то, что избил собутыльника арбузом.