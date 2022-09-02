В Петербурге разгрузили кольцевое движение на Счастливой

В Санкт-Петербурге продолжают разгружать движение транспорта для комфортной езды. В этот раз на проспекте Народного Ополчения открыли разворотную площадку.

Открытие отстойно-разворотной площадки прошло в пятницу, 2 сентября. В мероприятии приняли участие депутат ЗакСа Петербурга Алексей Цивилев и директор СПб ГКУ «Организатор перевозок» Владимир Арсеньев, сообщает Neva.Today.

Отметим, что о такой площадке давно просили местные жители, чтобы разгрузить движение. Также Цивилев отметил, что это лишь первый шаг. В будущем планируется открытие диспетчерской, новых маршрутов и дополнительного въезда,

Напомним, что “Организатор перевозок” с 2013 года пытался получить эту землю в пользование для организации транспортной площадки. Но до недавного времени не удавалось получить разрешение.

Организация новой площадки заняла более 3 месяцев.

Ранее Санкт-Петербуг.ру сообщал о том, что в Петербурге произойдут изменениях в правилах общественного транспорта.