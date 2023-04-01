Более тысячи граждан в Петербурге подхватили коронавирус за последние 24 часа

Северная столица сегодня оказалась на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

В субботу, 1 апреля, стало известно, что за последние сутки в Петербурге выявили 1 067 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Сейчас Петербург по этому показателю уступает Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 1 302 человека с ковидом, а на третьем месте расположилась Воронежская область, где выявили 545 новых заболевших.

За день в Петербурге выздоровели 1 207 человек, госпитализировали 86 местных жителей, скончались шесть петербуржцев с коронавирусом. Всего за время пандемии в городе на Неве были инфицированы 1 918 683 пациента.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на 31 марта в Петербурге коронавирус выявили у 1 562 граждан, таким образом, заболеваемость несколько снизилась.