Этой весной примерно три тысячи петербуржцев призовут в армию на срочную службу

В Санкт-Петербурге со следующего месяца стартует весенний призыв, в рамках которого на срочную службу планируют призвать около трех тысяч граждан. Примечательно, что одна часть призывников должна иметь военно-учетную специальность, а другая - высшее образование.

Весенний призыв начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. В общей сложности этой весной на военную службу отправятся примерно три тысячи человек, заявил врио военного комиссара Ильфат Абзалов на заседании городского правительства.

Абзалов отметил, что не менее 12 % граждан, которых призовут на службу, должны иметь военно-учетную специальность, а еще 20 % - высшее образование. При этом подчеркивается, что никого из срочников не планируют отправлять в зону СВО.

За время призыва будут проведены все подготовительные мероприятия, кроме того дополнительно обезопасят военные комиссариаты. Так, все пункты уже обеспечены видеонаблюдением, тревожными кнопками и рамками металлоискателя.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что власти Петербурга объяснили, почему в начале и середине марта горожанам продолжали приходить повестки.