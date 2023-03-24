В Петербурге еще девять человек за сутки ушло из жизни от последствий COVID-19

Город на Неве в пятницу оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом и на первом по суточной смертности от последствий инфекции.

В пятницу, 24 марта, стало известно, что за последние сутки в Петербурге выявили 1 383 новых случая заражения коронавирусом, а также девять случаев смертности. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Сейчас Петербург по показателю суточной заболеваемости уступает Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 1 780 человек с коронавирусом, а на третьем месте расположилась Воронежская область, где выявили 509 новых случаев.

По смертности Северная столица обогнала Москву, где за последние сутки нашли семь скончавшихся после заражения COVID-19 пациентов.

За день в Петербурге также выздоровели 1 261 человек, госпитализировали с коронавирусом 95 местных жителей.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Северной столице коронавирусная инфекция оказалась приравнена к сезонным заболеваниям.