Петербург 20 марта стал абсолютным лидером по количеству заразившихся коронавирусом и умерших от его последствий за сутки

Северная столица в понедельник, 20 марта, обогнала все регионы России по количеству заразившихся COVID-19 и умерших от его последствий за сутки. Город стал абсолютным лидером.

Сегодня, 20 марта, стало известно, что за последние сутки в Петербурге выявили 1 294 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Сейчас Петербург по этому показателю обгоняет даже Москву, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 1 282 человека с коронавирусом, а на третьем месте расположилась Воронежская область, где выявили почти 500 новых случаев инфицирования за сутки.

При этом за день в Петербурге выздоровели 195 человек, госпитализировали 50 местных жителей, скончались семь петербуржцев с коронавирусом. По последнему показателю город также занимает первое место, за ним расположилась Москва с пятью умершими от последствий инфекции.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что накануне коронавирус выявили еще у 1 383 человек, при этом скончалось от последствий инфекции восемь человек.