Северная столица спустилась на второе место по количеству скончавшихся от последствий COVID-19 за сутки

Петербургские медики за прошедшие сутки выявили 1 411 новых случаев коронавируса, при этом смертность граждан от последствий инфекции понизилась, отправив город на второе место.

Госпитализированы при этом в Культурной столице за последние 24 часа 132 человека, выздоровели – 1 485, умерли – шесть. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 900 014 местных жителей, вылечились — 1 851 000 человек, а общее число жертв достигло 37 278 пациентов. Об этом св пятницу, 17 марта, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 1 734 человек, при этом ушло из жизни от последствий инфекции тут семь граждан.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что до этого Санкт-Петербург занимал первенство по количеству умерших от последствий коронавируса за сутки.