В Северной столице за сутки насчитали 60 пациентов с коронавирусом, отправившихся лечиться в стационар

В Петербурге еще 60 человек отправили лечиться от коронавируса в стационары.

Первое место по суточному количеству заболевших COVID-19 заняла Москва, где на 9 марта насчитывается 2 404 заболевших инфекцией. Следом за ней расположился Санкт-Петербург с 1 174 случаями заражения.

При этом за последние 24 часа в городе на Неве были госпитализированы 60 человек, выздоровели – 1 338, а умерли – девять граждан с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Культурной столице заболели 1 889 985 местных жителей, вылечились — 1 840 794 человека, а общее число жертв достигло 37 204. Об этом в понедельник сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. На третьем расположилась Самарская область, где появилось еще 564 пациента с коронавирусной инфекцией.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что с начала пандемии более восьми десятков петербургских медиков скончались, подцепив коронавирусную инфекцию на работе.