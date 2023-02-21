  • 21 Февраль 2023
USD 21.02.2023 74.0432 -0.7156
USD ММВБ 10:36 75.0397  
EUR 21.02.2023 79.1330 -0.4774
EUR ММВБ 10:36 80.0165  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге, находящимся на периферии антициклона, и его окрестностях 21 февраля ударят одиннадцатиградусные морозы

Автор:


© Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Темы дня

Во вторник, 21 февраля, Северная столица находится на периферии антициклона из-за чего горожан немного подморозит. Обильных осадков при этом не ожидается.

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус со ссылкой на прогноз "Метеовести" рассказал, что на территории Санкт-Петербурга продолжается похолодание. Температуры воздуха могут достигать -7 и -9 градусов, а в окрестностях города - всех -11 градусов. 

На протяжении всего дня Культурная столица останется на западной периферии антициклона, из-за чего в городе будет облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Также ожидается северо-восточный ветер с порывами до 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Завтра ситуация с похолоданием не изменится. Особенно это будет заметно в ночные часы, однако снегопада все также не ожидается. 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что, по мнению синоптика, эта короткая неделя по температурам будет напоминать новогодние каникулы. Напомним, что тогда были самые сильные морозы за всю зиму. 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Коронавирус

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram