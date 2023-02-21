В Петербурге, находящимся на периферии антициклона, и его окрестностях 21 февраля ударят одиннадцатиградусные морозы

Во вторник, 21 февраля, Северная столица находится на периферии антициклона из-за чего горожан немного подморозит. Обильных осадков при этом не ожидается.

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус со ссылкой на прогноз "Метеовести" рассказал, что на территории Санкт-Петербурга продолжается похолодание. Температуры воздуха могут достигать -7 и -9 градусов, а в окрестностях города - всех -11 градусов.

На протяжении всего дня Культурная столица останется на западной периферии антициклона, из-за чего в городе будет облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Также ожидается северо-восточный ветер с порывами до 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Завтра ситуация с похолоданием не изменится. Особенно это будет заметно в ночные часы, однако снегопада все также не ожидается.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что, по мнению синоптика, эта короткая неделя по температурам будет напоминать новогодние каникулы. Напомним, что тогда были самые сильные морозы за всю зиму.