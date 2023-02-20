Заболеваемость коронавирусом в Петербурге снизилась практически до 1 400 человек в сутки

Санкт-Петербург снова оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом. По всей России инфекцию подхватили 12 076 граждан, из которых 1412 человек - петербуржцы. За сутки заболеваемость COVID-19 в городе на Неве снизилась.

В понедельник, 20 февраля, стало известно, что за последние сутки в Северной столице нашли меньше заболевшим, чем днем ранее, когда врачи зафиксировали более 1 500 заболевших. Так, за в общей сложности за последние 24 часа инфекцию подхватили 1 412 местных жителей. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Петербург по этому показателю также продолжает уступать Москве, в которой за сутки 1 940 человек заразились коронавирусом, а на третьем месте расположилась Самарская область, где выявили 765 новых случаев.

За день в Культурной столице выздоровел 681 человек, госпитализировали 68 местных жителей, скончались пять петербуржцев с коронавирусом.

За все время пандемии в России заболели 22 178 711 человек. При этом выздоровели 21 513 207.

Ранее Санкт-Петеребург.ру писал, что семьи мобилизованных петербуржцев в преддверии Дня защитника Отечества осмотрят бесплатно. Акция "Медицинский десант" в городе продлится с 15 по 26 февраля.