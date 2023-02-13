Почти тысяча петербуржцев за сутки смогли избавиться от коронавирусной инфекции

Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в городе 1 326 новых случаев коронавируса, при этом избавиться от инфекции удалось почти тысяче человек.

Госпитализированы при этом за последние 24 часа 68 петербуржцев, выздоровели – 903, умерли – пять. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 858 895 местных жителей, вылечились — 1 811 445 человек, а общее число жертв достигло 37 042. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 2 403 человек. На третьем месте оказалась Самарская область — 695 новых ковид-пациентов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что по мнению врачей, заболеть сразу коронавирусом, аденовирусом и гриппом можно, но сложно. Известно, что в организме задержится самая сильная инфекция.