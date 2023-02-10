За последние 24 часа заболеваемость в Петербурге снова повысилась и достигла 1 224 человек

Санкт-Петербург сегодня встал на второе место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом. Известно, что в городе выявили на 117 новых пациентов больше, чем днем раньше.

Десятого февраля стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 1 224 новых случаев заражения коронавирусом. На девятое число новых заражений в городе насчитывалось 1 107. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Сейчас по этому показателю город на Неве уступает Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали почти три тысячи новых заболевших, - 2 952 человека, а на третьем месте расположилась Самарская область, где врачи нашли еще 619 новых пациентов.

За день в Петербурге выздоровели 704 местных жителя, госпитализировали 105 человек, так и не удалось вылечиться при этом еще семи петербуржцам.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что иммунологи подвергли сомнению возможность заразиться сразу и аденовирусом, и коронавирусом, и гриппом. По мнению специалистов, наибольшее влияние на организм окажет самая сильная вирусная инфекция.