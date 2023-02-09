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За последние сутки COVID-19 отправил на больничную койку более ста петербуржцев

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© Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

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Санкт-Петербург снова оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом, аналогичная ситация и с числом госпитализаций. По всей России инфекцию за последние 24 часа подхватили 12 301 человек.

В четверг, девятого февраля, стало известно, что за последние сутки в городе на Неве выявили 1 107 новых случаев заражения коронавирусом, при этом госпитализированы были 106. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Санкт-Петербург по количеству заболевших уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 3 535 человек с коронавирусом и 151 госпитализированный, а на третьем месте расположилась Самарская область, где выявили еще 574 новых случая заражения и 45 госпитализаций.

За день в Петербурге выздоровели 807 человек и скончались еще десять горожан с коронавирусом. В общей сложности успешно избавиться от COVID-19 в Северной столице за время пандемии смогли 1 808 227 граждан, заразились им при этом 1 853 625 местных жителей.

На протяжении существования коронавируса в России заболели 22 035 133 человека. При этом выздоровели 21 410 128 граждан.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на восьмое февраля суточная заболеваемость коронавирусом в Северной столице достигала 1 034 пациентов, при этом госпитализировано было 127 горожан.

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