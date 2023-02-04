Заболеваемость коронавирусом за последние 24 часа в Петербурге увеличилась на несколько человек

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 915 новых случаев коронавируса.

При этом в городе на Неве госпитализирован 91человек за сутки, выздоровели – 592, умерли – 11. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 848 554 местных жителя, вылечились — 1 804 899 человек, а общее число жертв достигло 36 963. Об этом сегодня, четвертого февраля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 2 337 человек. На третьем месте Самарская область — 392 новых ковид-пациента.

Накануне в Петербурге насчитывалось 907 зараженных коронавиурсом за сутки.