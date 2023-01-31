За сутки сутки от коронавируса умерло десять петербуржцев

По всей России за сутки скончался 45 человек с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти десять человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся сегодня больше на три — 13 человек.

На 31 января в городе на Неве количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на втором месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день за все время существования коронавируса насчитывается 47 889 смертей пациентов. За последние сутки в Ленинградской области от ковида не умер ни один человек. В регионе насчитывается 3 509 смертей за всю пандемию.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 36 922 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 395 067 человек.

Также за сутки петербургские врачи выявили 741 новый случай заражения коронавирусом, при этом вылечиться удалось 859 пациентам.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на 30 января за сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях Северной столицы скончалось семь пациентов.