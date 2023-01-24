За последние 24 часа коронавирус забрал жизни десяти петербуржцев

По всей России за сутки скончалось 42 человека с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти десяти человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся больше на два — 30 человек.

На 24 января в городе на Неве количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Санкт-Петербург сейчас находится на втором месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день за все время существования коронавируса насчитывается 47 809 смертей пациентов. За последние сутки в Ленинградской области от ковида никто не умер. В регионе насчитывается 3 508 смертей за всю пандемию.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 36 855 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 394 777 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на территории Северной столицы до 31 марта продлевается действие антикоронавирусных мер.