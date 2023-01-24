В Петербурге до конца марта продлеваются действующие антикоронавирусные ограничения

В Санкт-Петербурге действие мер, препятствующих распространению коронавирусной инфекции, продлевается до 31 марта вклбючительно.

В пресс-службе Смольного 24 января сообщили, что до конца марта в городе будут действовать антикронавирусные меры, которые ранее не были отменены.

Соответствующие изменения на основании предписания Главного государственного санитарного врача по городу петербургские власти внесли в постановление правительства от 13 марта 2020 года "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Таким образом, действие всех не отмененных до этого момента ограничений продлевается до начала апреля.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге стационары-трансформеры, которые до этого принимали пациентов с коронавирусом, возвращаются к плановой работе.