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В Петербурге за последние 24 часа коронавирус подхватили еще три сотни человек

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© Фото: Baltphoto

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Санкт-Петербург сегодня попал на третье место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Статистика по числу зараженных COVID-19 в Санкт-Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 328 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирус за последние сутки. Об этом сегодня, 4 января, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в Петербурге заболели 1 829 763 местных жителя. При этом 1 786 262 пациента смогли вылечиться от инфекции, в том числе 459 за последние сутки.

По числу заразившихся за день среди российских регионов Санкт-Петербург попал на третье место, а вот Москва в антирейтинге сегодня стала первой, — там коронавирус выявили еще у 1 046 человек. Второе место у Республики Башкортостан — 345 новых ковид-зараженных.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что минувший год запомнился российским врачам прежде всего борьбой с коронавирусом. Однако, в сравнении с 2021 годом ситуация сильно улучшилась.

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