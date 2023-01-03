Больше всего зараженных коронавирусом за сутки обнаружили в Петербурге и Москве

Северная столица во вторник, 3 января, оказалась на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня стало известно, что за последние сутки в Петербурге выявили 507 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Сейчас Петербург по этому показателю уступает Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 544 человека с коронавирусом, а на третьем месте расположилась Республика Башкортостан, где выявили 367 новых случаев.

За день в Петербурге выздоровели 638 человек, госпитализировали 96 местных жителей, скончались 14 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец выразил надежду, что в городе уже пройден пик заболеваемости гриппом и коронавирусом.