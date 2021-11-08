За работу в локдаун в Петербурге опечатали шесть ресторанов и ночных клубов

Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе администрации губернатора города.

В Петербурге за нарушение антиковидных требований в локдаун закрыли шесть баров и ночных клубов. Проверку проводили сотрудниками комитета по контролю за имуществом и комитета по промышленной политике инновациям и торговле.

«Проигнорировали запреты и продолжали принимать посетителей девять баров, ресторанов и ночных клубов на улицах Думской, Рубинштейна, Некрасова, Жуковского, Инструментальной и Стремянной, на набережной Канала Грибоедова и на Литейном проспекте. Шесть организаций общепита закрыты и опечатаны Роспотребнадзором и Следственным комитетом», — пишет пресс-служба.

Так же два заведения подозреваются СК в совершении преступлений, предусмотренных статьей 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).