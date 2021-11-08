Оперштаб: «обнуление» QR-кодов — это сбой портала «Госуслуги»

Петербуржцы недовольны резким изменением срока действия QR-кода: вместо полугода справка стала действовать год. Оперштаб заявляет, что это сбой системы «Госуслуги».

«Некоторые пользователи портала Госуслуг утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг. <…> Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются».

Граждане, у которых перестал действовать QR-код из-за сбоя «Госуслуг» могут обратиться в службу поддержки портала или оставить жалобу онлайн.

8 октября утром россияне, привитые более полугода назад, столкнулись с аннулированием сертификатов о вакцинации от коронавируса.