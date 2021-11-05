Петербуржцы жалуются на проблемы с записью на вакцинацию

О проблемах при онлайн записи на вакцинацию петербуржцы сообщают в официальной группе комитета по здравоохранению Петербурга «Вконтакте».

В Петербурге горожане жалуются на трудности при записи на вакцинацию. Так как в городе ввели ограничения, предусматривающие предъявление QR-кода, горожане массово стали записываться на прививки.

«Два раза не дозвонилась. Но подумала мало ли про горячую линию). А как дозваниваться не понятно. С поликлиники туда переводят все равно. Онлайн не получается, глючит», — пишет пользовательница в комментариях официального паблика ведомства.

В театры, музеи, цирки, кино, также на выставки и в дома отдыха смогут попасть только обладатели QR-кода.

С 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, развлекательных заведениях, а также на церемонии торжественной регистрации брака.

С 1 декабря QR-код будет необходим при посещении общепита (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта).