Смольный: нерабочие дни завершатся 7 ноября

Об этом сообщили в Смольном 5 ноября.
Петербургские власти точно решили, что не будут продлевать локдаун. Нерабочие дни завершатся 7 ноября.
С 8 ноября, понедельника, до 23:00 будут работать кафе и рестораны, цирки, концертные залы, кинотеатры, аквапарки, зоопарки, океанариумы, ледовые катки, культурные, конгрессно-выставочные, физкультурные, торжественные и досуговые мероприятия.
Горожане должны будут предъявлять QR-коды для того, чтобы попасть в театры, музеи, цирки, кино, также на выставки и в дома отдыха.
С 8 ноября петербургские школьники будут учиться очно.