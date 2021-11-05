В «Ленэкспо» спасли петербуржца с 96 % поражением легких

Об этом третьего ноября рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии №7 павильона №5 в «Ленэкспо» Сергей Винников.

В «Ленэкспо» спасли в реанимации мужчину с 96% поражением легких из-за коронавируса. У 34-летнего специалиста IT-сферы появился синдром цитокинового шторма. Он приводит к поражению многих органов, в том числе легких, печени и почек.

Заведующий отделением реанимации интенсивной терапии Сергей Винников рассказал о том, что в отделении на настоящий момент лежит много молодых людей.

«Сейчас в отделении лежат девушки 33 и 34 лет с 78-процентным и 92-процентным поражением легких соответственно, есть также один пациент 58 лет, у него 100-процентное поражение», — сообщил врач.

В октябре врачам отделения удалось спасти 48 пациентов с поражением легких с 50-75 процентами и выше.