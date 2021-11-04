В ТРК «Заневский каскад» с 8 ноября заработает второй пункт вакцинации

Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба Смольного.

В Петербурге около метро Ладожская появится дополнительный пункт вакцинации от коронавируса. В ТРК «Заневский каскад» с 8 ноября заработает прививочный центр на 150 человек.

Четырнадцатый по счету пункт вакцинации в Красногвардейском районе будет работать с понедельника по воскресенье с 10 утра до 20:00. В штате утром и вечером будет дежурить по два врача, две медсестры и администратор.

В помещении в настоящий момент заканчивается косметический ремонт. Холодильники для хранения вакцины уже завезли.