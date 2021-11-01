В Петербурге требуются волонтеры для проекта «Подвези врача»

Об этом сообщили 1 ноября в пресс-службе Смольного.

В Петербурге ищут автоволонтеров, которые готовы подвозить участковых врачей к пациентам на дом. В городе растет количество заболевших, поэтому на одного медика в день приходится уже 25-30 вызовов. Тем, кто готов принять участие в проекте «Подвези врача» необходимо заполнить анкету.

«Петербургские волонтеры с первых дней пандемии были рядом с теми, кому нужна поддержка, – рассказал губернатор города Александр Беглов. – Кроме того, многие петербуржцы присоединяются к проекту «Подвези врача». Жители нашего города всегда поддерживали друг друга в сложные времена, проявляя настоящий ленинградский-петербургский характер».

За год существования проекта волонтеры отвезли врачей к 7294 пациентам.