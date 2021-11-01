В Петербурге за сутки госпитализировали 436 человек с коронавирусом

Об этом сообщает оперативный штаб на 1 ноября.

В Петербурге за 24 часа из-за COVID-19 и пневмоний в медучреждения увезли 436 человек. Сейчас в стационарах находится 7 989 пациентов, из них 747 в реанимации, то есть каждый десятый госпитализированный.

На амбулаторном лечении 39 740 петербуржцев. На карантине находятся 4253 человека. За прошедшие сутки из стационаров выписали 175 пациентов.

В Петербурге работают 175 пунктов вакцинации. В них уже первично привились 1 744 330 горожан. Полностью завершили цикл вакцинации 1 904 913 человек. Запас вакцины в городе составляет 692 478 комплектов доз.