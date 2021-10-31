В Петербурге за сутки госпитализировали 504 человека с COVID-19

Об этом говорят данные из эпидемической справки Смольного на 31 октября.

В Петербурге за последние 24 часа госпитализировали 504 человека с коронавирусом и пневмониями. Еще неделю назад была информация о 413 поступивших в медучреждения. А две недели назад — о 435.

На сегодняшний день в больницах находится 7782 петербуржца. В реанимации – 745 человек, 355 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Амбулаторно лечатся 39 413 человек, на карантине – 4297 человек. Выписаны за сутки 562 человека.

Свободный коечный фонд составляет 35,2 процента. В городе развернуто 9 488 коек.





