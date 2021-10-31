Петербург накрыл густой туман

В Петербурге вечером 31 октября погода отметила Хэллоуин. Город накрыл сильный туман и прохожие смогли сделать таинственные и загадочные фотографии.

На рассвете живописные снимки окутанного туманом леса удалось сделать жителям коттеджного поселка Румболово, расположенного во Всеволожском районе Ленинградской области.

Позже туман распространился и в другие районы Ленобласти и Петербурга. Водная гладь Невы и обступил Рыбацкое.

Завтра, 1 ноября, синоптики прогнозируют пасмурный, но теплый день. Столбик термометра покажет до +9 градусов.