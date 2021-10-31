Смертность от COVID-19 подскочила в Петербурге до максимума с 22 июля

Оперативные данные по эпидемиологической ситуации в воскресенье, 31 октября, сообщает официальный сайт Стопкоронавирус.РФ.

В Петербурге за минувшие 24 часа от коронавируса умерло 82 человека. Это на 7% больше чем в предыдущие два дня, когда количество скончавшихся держалось уровне 76 случаев.

В последний раз рекорд по суточной летальности от COVID-19 был поставлен 22 июля, тогда в городе умерло 95 петербуржцев.

За минувшие сутки в Петербурге выявлено рекордное значение с первой недели января 2021 года. За 24 часа 3 597 горожан заболели COVID-19.