С 8 ноября в Петербурге общепит, кинотеатры и объекты досуга будут работать только до 23:00

Постановление губернатора Александра Беглова опубликовано на сайте администрации Санкт-Петербурга.

В Петербурге с 8 ноября возвращается самоизоляция и комендантский час. Заведения общепита и кинотеатры не смогут работать после 23 часов.

«С 8 ноября вводятся следующие ограничения: предприятиям общественного питания, циркам, концертным залам и организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, иным организациям исполнительских искусств, объектам развлечения и досуга, аквапаркам, океанариумам, зоопаркам, ледовым каткам и аттракционам разрешено работать исключительно до 23.00», — говорится в сообщении.

Так же 8 ноября в Петербурге необходимо предъявить QR-код при посещении мероприятий и организаций, упомянутых в постановлении № 121 (исключение составляют магазины первой необходимости, аптеки, парикмахерские).