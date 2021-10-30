В Петербург поступили еще 54 тысячи доз вакцины «Спутник V»

Об этом 30 октября сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению.

В Петербург привезли дополнительную партию вакцины. На склад ОАО «Фармбаза» поступили 54 тысячи комплектов доз «Спутника V».

«Я призываю всех, кто еще не сделал прививку, записаться на вакцинацию. Вы не только защитите себя от тяжелого течения болезни, но и обезопасите своих близких», – произнес губернатор города.

Ранее петербуржцы жаловались на отсутствие в городе «Спутника Лайт». Сегодня, 30 октября, стало известно, что Минздрав рекомендует использовать «Спутник Лайт» только для ревакцинации.