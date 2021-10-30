За сутки в Петербурге госпитализировали 538 человек

Об этом говорится 30 октября в эпидемиологической справке Смольного.

В Петербурге за 24 часа госпитализировали 538 человек с коронавирусом и пневмониями. Всего в больницах из-за COVID-19 находится 7 808 горожан.

В реанимации лежит 746 петербуржцев, 386 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Амбулаторно лечатся 39 315 человек, на карантине находятся 4290 горожан. За сутки выписаны 508 человек.

Всего в Петербурге развернуто 9488 коронавирусных коек в 18 стационарах. Горожан с COVID-19 и пневмониями принимают в 15 городских и трех федеральных стационарах.

В городе 8 111 человек завершили цикл вакцинации.