Беглов: необходимо увеличить мощность пунктов вакцинации

Об этом 30 октября сообщает пресс-служба Смольного.
Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил увеличить мощности пунктов вакцинации от коронавируса в торговых центрах. Ранее горожане жаловались на очереди.
В субботу, 30 октября, глава города посетил пункты в ТК «Пик» и «Заневский каскад».
«По итогам общения с горожанами, Александр Беглов дал поручение в течение недели расширить площади пунктов, а в «Заневском каскаде» в течение суток в два раза увеличить количество медперсонала», — рассказывает пресс-служба.
В Петербурге на данный момент открыто 175 пунктов вакцинации.