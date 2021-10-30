Стало известно, как будут работать петербургские больницы и поликлиники с 1 ноября

Об этом 29 октября сообщили в комитете по здравоохранению.

Петербургские медучреждения с 1 по 3 ноября будут работать в обычном режиме, как в будние дни. С 4 по 7 ноября в больницах и поликлиниках заработает усиленный дежурный состав. Режим работы прививочных кабинетов с 1 по 7 ноября не изменится.

«Эпидемическая ситуация в Санкт-Петербурге, как и по стране в целом, требует дополнительного регулирования. Поэтому президент России объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Наша цель – создать условия, чтобы люди вакцинировались», – сообщал ранее глава города Александр Беглов.

В Петербурге работают 175 пунктов вакцинации.