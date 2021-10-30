В Петербурге в локдаун будут работать книжные и цветочные магазины

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский опубликовал разъяснения Смольного относительно правил работы бизнеса в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

Во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в Петербурге смогут работать цветочные и табачные магазины, канцтовары, книжные и почтовые отделения.

Кроме того, в локдаун будут открыты автосервисы, банки, микрофинансовые организации, ломбарды и торговые автоматы.

Заведения общепита, пекарни смогут работать навынос.

Документ, который трактует 121-е коронавирусное постановление, подготовил Комитет по промышленной политике города.