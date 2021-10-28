Туристам не вернут деньги за отмененные в локдаун поездки в Петербург

Об этом 28 октября рассказали в Северо-Западном региональном отделении Российского союза туриндустрии (РСТ).

Около 90% туристов из-за локдауна хотят отказаться от поездки в Петербург на ноябрьские праздники. Люди решили вернуть деньги за гостиницы и авиабилеты, но предприятия не собираются отдавать деньги за путевки.

«80–90 процентов хотели бы аннулировать или перенести поездку, но это сделать зачастую невозможно. По логике авиакомпаний и некоторых гостиниц, введенные ограничения не являются условием для полного возврата денег», — прокомментировала руководитель комиссии по выездному туризму и директор агентства «Арт-Тревел» Мария Ушакова.

Сейчас туристы не могут вернуть деньги, так как специальных условий из-за введенных ограничений нет.