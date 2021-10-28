Стало известно, какие магазины будут работать во время локдауна в Петербурге

28 октября документ был опубликован на сайте Смольного.

В Петербурге в локдаун смогут продолжить работу магазины, в которых не менее 30 процентов занимают товары первой необходимости. Условие создано в соответствии с антиковидным постановлением №121.

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) утвердил порядок определения доли продовольствия и товаров первой необходимости в ассортименте магазинов.

Для того, чтобы узнать, сможет ли магазин продолжить работу, надо сложить наименования товаров первой необходимости, разделить на сумму всех товаров магазина и умножить на 100%.

Сейчас в перечне продуктов и предметов первой необходимости 25 позиций, включая средства индивидуальной защиты и дезинфекции, предметы личной гигиены, спички, свечи, товары для детей, горюче-смазочные материалы, зоотовары.